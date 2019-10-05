網友直言，吳敦義把不分區位子讓出來給年輕人吧。(翻攝羅智強臉書)

傳國民黨主席吳敦義不排除自列不分區第一名，兼任組發會主委的國民黨副秘書長杜建德今強調「不要相信外面的謠傳」。國民黨台北市議員羅智強則在臉書舉辦網路投票，若吳敦義列不分區，應放第1名，還是第15名？截稿為止，92%網友投票一面倒，都投第15名。

羅智強表示，他在政論節目和政治名嘴吳子嘉爭論，吳敦義若要排進不分區立委名單，要排第幾名？吳子嘉説該排第一，羅智強認為這是在害吳，要排的話，吳敦義應該排在第15名（名單邊緣），以宣示為國民黨衝票，拚國會過半的決心。

羅智強也在臉書舉辦網路投票「你覺得，若吳敦義要放進不分區名單，應該放在第1名，還是第15名？」至截稿為止，已有1萬多名網友參與投票，92%網友都投第15名，僅8%投第1名。

網友說：「放第一的確是有害無益，有功無賞，弄破要賠。放第15大功大德，這寶無價。」、「第15名，帶頭衝刺。」、「放在第16名。」、「排20名更好！！」、「根本不應該放入名單....」、「最好不要放進去。只做輔導工作讓年輕人去拚搏。」、「把位子讓出來給年輕人吧，一堆老頭在跟人搶位子，還說要換新血、提拔新人，說好聽的吧。」

也有網友認為，「希望這次的國民黨立委候選人，是要有虎豹之姿、頭腦靈敏、反應迅猛之戰將。」、「國民黨要贏，必須置死地而後生，必須像項羽那樣破釜沉舟決一死戰。」

(中時電子報)