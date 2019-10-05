高巿府客家事務委員會所在的園區插滿了上百支國旗，讓人感動。（讀者提供／曹明正高雄傳真）

高巿府客家事務委員會所在的園區插滿了上百支國旗，讓人感動。（讀者提供／曹明正高雄傳真）

高巿府客家事務委員會所在的園區插滿了上百支國旗，讓人感動。（讀者提供／曹明正高雄傳真）

迎接光輝十月，高雄巿各機關紛紛插起國旗，在韓國瑜代表國民黨贏得高雄巿長後，許多民眾發現好久不見的旗海飄揚回來了，像高巿府客家事務委員會所在的園區就插了上百支國旗，讓許多經過的遊客覺得很感動，小時候的回憶紛紛湧上心頭。

(中時 )