迎接光輝十月 高雄巿遍地國旗很感動 20:332019/10/05 中時 曹明正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 高巿府客家事務委員會所在的園區插滿了上百支國旗，讓人感動。（讀者提供／曹明正高雄傳真） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高巿府客家事務委員會所在的園區插滿了上百支國旗，讓人感動。（讀者提供／曹明正高雄傳真） 高巿府客家事務委員會所在的園區插滿了上百支國旗，讓人感動。（讀者提供／曹明正高雄傳真） 高巿府客家事務委員會所在的園區插滿了上百支國旗，讓人感動。（讀者提供／曹明正高雄傳真） 迎接光輝十月，高雄巿各機關紛紛插起國旗，在韓國瑜代表國民黨贏得高雄巿長後，許多民眾發現好久不見的旗海飄揚回來了，像高巿府客家事務委員會所在的園區就插了上百支國旗，讓許多經過的遊客覺得很感動，小時候的回憶紛紛湧上心頭。 (中時 ) #國旗 #高雄 #雙十節 #國慶日 也許您會感興趣 推薦閱讀 獨／慶雙十！蘋果花楊燕專返台 國歌嘉年華開唱 07:002019/10/01 娛樂 《港股》國慶日，港股休市 10:172019/10/01 財經 影》捍衛領空！空軍今國慶軍機預演 07:232019/10/02 政治 這裡再現國旗！路人感嘆：20年了… 11:492019/10/02 政治 南投世界茶業博覽會 雙十節起連續開趴11天 18:252019/10/02 生活 兩面國旗 04:092019/10/03 論壇廣場 郵局驚見這景象 網：感恩韓市長！ 09:042019/10/04 政治 第5代嗡嗡包亮相 大容量可手提後背兩用 10:492019/10/04 生活 高雄再解編13公頃公保地 節省徵收款37億元 10:212019/10/05 財經 文總宣布將在國慶日舉辦台灣英雄大遊行 為台灣選手加油 16:022019/10/05 生活 政治熱門新聞 孫先生最新民調 韓國瑜回來了！ - 政治 韓辦在黨中央眼裡不算咖？徐巧芯插這句 全場大笑 - 政治 韓民調低 曾挺綠高雄滷肉飯老闆娘曝基層心聲 - 政治 蔡英文支持度大勝韓？黃暐瀚：蔡沒膽在這造勢 - 政治 韓國瑜副手人選大黑馬？江啟臣4字回應 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。