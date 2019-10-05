明天起於美國馬里蘭州，將舉行為期３天的「美台國防工業會議」，國民黨立委許毓仁、江啟臣，以及國民黨總統參選人韓國瑜的國政顧問團國防組成員淡大教授黃介正、前國防部副部長陳永康、前國安局駐美特派員田在勱，將以在野黨身分參加，這也是國民黨睽違３年之後與會，盼搭起美台國防溝通橋梁。

此外，蔡政府派國安會副秘書長陳文政、國防部軍備副部長張冠群等人率產、關、學界人士前往，民進黨立委王定宇也有參加，此次會議可能成為藍綠陣營發表國政議題的另類平台。

本屆的美台國防工業會議主要以台灣總體防衛概念（ODC,Overall Defense Concept）的未來和發展進行討論，探討新興科技如何影響台灣的總體防禦策略。

許毓仁將以與談人的身分參與資訊戰(Cyberwarfare)議題會談，並與美國軍事國防政策專家交流，強調台灣目前位於印太地區(Indo-Pacific Region)重要的前線，每天都需要面對來自外界的駭客攻擊，處於準資訊戰的階段。

許毓仁說，面對重大威脅，該如何利用台灣自身的資訊工程和IT人才優勢，將台灣建構成強大的資安堡壘， 並協助周邊國家共同培養資訊人才，提高區域內的資訊安全，才是最重要的。

許毓仁認為，面對詭譎多變國際局勢，國民黨有責任與義務，努力維持台海和平，並將我國國防實力提升至具備自主的能力。國民黨對於軍購的態度一直以來都沒有改變，就是支持購買符合需求的軍購項目。

(中時 )