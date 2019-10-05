英國首相強森先前一直鐵板釘釘的堅持，絕對不會讓英國延期脫歐，言猶在耳，4日就有消息人士披露文件，指強森已經改口告訴法庭，如果他未能與歐盟談成新協議，將要求延遲脫歐。歐盟方面同日則回應，已拒絕英國提出的要求，不會在周末舉行脫歐談判，因為強森2日提交的脫歐新方案，無助於為達成協議提供基礎。

歐盟執行委會發言人4日表示：「我們已於今日與英國討論完畢，針對英方方案作出初步回應，也就文本內容提出了許多問題。」發言人指，雙方將於7日再次會面，讓英國詳細說明新方案內容。然而，執委會認為，新方案「並不能為達成協議提供基礎」。

根據強森提出的新協議，英國脫歐後將不會在北愛及愛爾蘭邊界或附近設置檢查站，而愛爾蘭將繼續遵守歐盟的農產品等商品出入口規定。北愛爾蘭將成為關稅區而非歐盟的一部分，繼續留在單一市場中，為免影響英國其他貿易協定，將以電子報關方式解決關稅問題。愛爾蘭總理瓦拉德卡表示，北愛爾蘭人也不支持強森的新方案。

英國國會先前通過「反硬脫歐法案」，要求如強森若未能在本月19日前與歐盟達成新脫歐協議，就必須設法延後原訂於本月31日的脫歐期限。反硬脫歐組織也向法庭提告，要求強森遵守國會決議，以避免英國在無協議狀況下脫歐。

據政府向蘇格蘭法院提交的文件，若新協議未能達成，強森將致函歐盟，要求延遲脫歐，惟相關要求亦需獲歐盟同意方可延後。告訴人同時要求，若強森未向歐盟要求延遲脫歐，蘇格蘭法院應代向歐盟要求延後脫歐。

強森的發言人指，事件已進入法律程序，不予置評。反對者則認為，強森可能再次尋求合法脫歐途徑，或試圖向歐盟施壓，讓對方拒絕接受延期。告訴人表示，若強森未履行國會法案，應判處懲罰，包括罰款及監禁。英媒則分析，強森可能會在要求延遲脫歐時，另外附上信函，表明自己其實不想延遲，此舉純為遵守判決結果。

強森2日向歐盟提交取代脫歐協議最大爭議點-愛爾蘭邊境保障措施（backstop）的新「五點脫歐方案」，尚不清楚是否獲歐盟首肯。外媒引述歐盟官員報導，若英國和歐盟欲達成協議，須先在11日前同意一份草案，之後雙方談判代表才可在本月17至18日舉行的歐盟峰會中，提交雙方同意的協議文本。不少歐洲官員認為，雖然現階段雙方正持續進行重大技術性討論，但還是沒有足夠的進展，來展開真正的談判，他們很懷疑，雙方能否及時起草一份詳細協議。

(中時 )