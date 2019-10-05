歐洲聯盟（EU）的衛星監看氣候機構今天表示，9月全球氣溫和史上同月最高溫紀錄相當。這也是全球氣溫連續第4個月接近或打破史上同月最高溫紀錄。

哥白尼氣候變化服務（Copernicus Climate Change Service）指出，9月全球氣溫比史上同月平均溫度高出攝氏0.57度，和2016年9月的紀錄相當。

雖然今年9月氣溫實際上比當年9月略高出攝氏0.02度，但哥白尼氣候變化服務說，他們將兩者一同視為史上9月最高溫紀錄。

數據顯示，地球高溫的趨勢持續。全球氣溫繼6月和7月接連創下史上同月最高溫紀錄，8月氣溫也達到有紀錄以來同月次高水準。

哥白尼氣候變化服務表示，他們的數據進一步證明地球「長期暖化趨勢」。這個機構在美國中部和東部、蒙古高原及北極部分地區記錄到的氣溫，已數月出現比歷來同月平均高出許多的情況。

儘管歐洲、俄羅斯西南部和南極部分地區今年9月氣溫比歷來同月平均低，但哥白尼氣候變化服務主任泰波（Jean-Noel Thepaut）指出，地球氣溫整體趨勢是更加炎熱。

他說：「近期連串破紀錄高溫，是長期暖化趨勢的警訊。這個趨勢可在全球觀察到。」

泰波還表示：「由於溫室氣體排放情況持續，並對全球氣溫造成影響，未來將繼續出現高溫新紀錄。」

(中央社)