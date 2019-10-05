香港實施「禁蒙面法」，民進黨主席卓榮泰5日表示，對香港情勢感到擔心，繼續下去很難說大陸政府會提出什麼手段，他直指大陸這樣做是持續告訴全世界，它是一個極權專制獨裁的政權，沒有在聽人民聲音，台灣人民怎麼會有好感。

民進黨台北市松山、信義立委參選人許淑華今晚在北市議會舉辦座談會，卓榮泰特地到場力挺，與上百名民眾高喊「許淑華凍蒜、小英凍蒜」，此外，台聯文宣部主任潘厚勳也到場支持。

卓榮泰致詞時指出，民進黨在台北市是可以翻轉的，若台北翻轉，就可以從台灣頭贏到台灣尾，目前立委吳思瑤和何志偉選情穩定，投入港湖立委選戰的議員高嘉瑜也迎頭趕上，許淑華起步較慢還沒贏，不過，整合時力和台聯後，只有1個敵人而已，盼大家當許淑華的後盾戰勝國民黨立委費鴻泰。

此外，卓榮泰也談到「禁蒙面法」，他說，對香港情勢感到擔心，再繼續下去很難說大陸政府會提出什麼手段，任何不公義都會影響其他地方的公義，台灣也會受影響。

卓榮泰表示，北京政府正繼續告訴全世界，它是一個極權專制獨裁政權，沒有在聽人民聲音，如此台灣人民怎麼會產生好感，民進黨反對且絕不贊成一國兩制，他也呼籲在場支持者關心香港，如果漠不關心，就會讓統治者為所欲為，盼這件事可以趕快和平解決。

(中時 )