吳姍儒身穿LinLi Boutique淺藍亮片禮服搭配Hearts on Fire鑽飾，性感不減小清新。（本報攝影組）

徐麗雯身穿西班牙Olimpia Sanchis黑色深V禮服，如希臘女神。（本報攝影組）

曾珮瑜身穿Alexperry前開高叉禮服秀出玉腿，搭配寶格麗珠寶。（本報攝影組）

蔡淑臻穿服裝設計師林薇Linwei-Wedding粉紅色訂製禮服走紅毯。（本報攝影組）

國際串流平台的興起，讓台灣戲劇看到一線生機，今年金鐘獎好戲連台、陣容堅強，男女星挾著超紅收視率，獲得眾家精品鼎力贊助，熠熠星光有了奢華時尚加持，時尚品味大幅升級，賈靜雯一襲曳地禮服制霸紅毯，徐麗雯以氣質性感兼具重新詮釋深V禮服，吳姍儒以小清新的設計讓深V領的性感恰如其分，都讓人驚豔。

今年的紅毯第一美非賈靜雯莫屬，一襲黑白漸層Galia Lahav亮片禮服，再加上要價逾4500萬元的Piaget珠寶走紅毯，看得出來是有備而來，平肩禮服的設計看似保守，但絕不出錯，最亮眼的設計是曳地大裙襬，走在紅毯上更添氣勢。

冒著走光風險的深V領禮服，向來是紅毯時尚的不敗選擇，今年金鐘獎紅毯時尚一片「V」，女星紛紛穿深V領禮服走紅毯，既有「勝利」奪獎的意涵，更是搏版面的利器，但要如何「V」得性感又兼具氣質品味，不流於低俗色情，正是決勝紅毯的關鍵。

其中吳姍儒、徐麗雯的深V禮服最為亮眼，與老爸吳宗憲搶最佳主持人獎的吳姍儒，身穿林莉婚紗（LinLi Boutique）淺藍亮片禮服，深低V領和兩側腰際透明挖空裸露，尺度大開，還放話要「氣死老爸」搏版面，搭配Hearts on Fire鑽飾，更是閃閃動人。

徐麗雯則是另一個美麗的焦點，身穿西班牙Olimpia Sanchis黑色深V領禮服，前胸的線條是以腰間繫綁紅色腰帶的方式自然勾勒，猶如希臘女神，讓人驚豔。

除此之外，曾珮瑜身穿Alexperry前開高叉禮服秀出玉腿，搭配寶格麗靈蛇Serpenti系列珠寶，性感破表，蔡淑臻穿服裝設計師林薇linwei-wedding粉紅色訂製禮服，忍著腳痛勇敢踩著高跟鞋走紅毯，為戲劇與時尚奉獻犧牲的努力，令人動容，曾沛慈Chloe深V裸色絲紗禮服，搭配寶詩龍（BOUCHERON）珠寶，同樣表現不俗。

(中時 )