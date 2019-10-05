新北市府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，目標改善當地環境。(新北市城鄉局提供／吳亮賢新北傳真)

為解決五股垃圾山20多年亂象，新北市府推動「擴大五股都市計畫發布前試辦計畫」，改善當地環境，並於10月中旬開始，由各目的事業主管機關派員訪視輔導，主動協助地主及業者申請試辦計畫，解決個別需求。

「擴大五股都市計畫（部分更寮及水碓地區）案發布前試辦計畫」，今年9月1日起生效開放申請，藉由將產業納管，解決五股垃圾山現況違章建築物的建管、消防、環保等問題，以符合法令之規定。

城鄉局指出，試辦計畫以輔導為主要精神，協助計畫範圍內地主及業者依法申請合法使用，達到產業納管、環境改善及綠美化施作之目標，其建築物結構、規模、環境上的消防安檢也能透過此計畫一一檢視，減少地方上公共安全之疑慮，同時保障民眾生命財產安全。

城鄉局表示，市府除了在8月辦理8場地方說明會宣導試辦計畫相關內容，也於9月每週二、四下午2時至4時30分於五股區公所提供單一諮詢窗口，落實簡政便民。

城鄉局說，考量民眾對相關申請流程、興辦事業計畫、變更編定、建築法規等內容仍有諮詢需求，後續市府將主動協助，10月中旬由各目的事業主管機關，包括經濟發展局、交通局、環境保護局、農業局等，派員訪視輔導地主及業者申請試辦計畫，同時在11月中下旬，也會再度到地方召開相關說明會。

(中時 )