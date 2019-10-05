北市消防局與大安區群英里辦公處，5日下午在成功社區中庭廣場共同舉辦重陽敬老暨社區防災宣導活動，內容除了有里辦公處的表演活動歡慶重陽節外，更結合各式防災宣導攤位，希望民眾對防災及居家防火安全有更深一層的體認。

消防局表示，根據火災資料統計，建築物火災以集合住宅發生率最高，往往以煮食不慎或電器使用不當導致火災發生，節氣入秋，民眾用火用電頻率增加，希望藉由這次重陽節宣導活動，提升民眾防災意識，學習緊急應變技能。

此外，消防局特別加強宣導「視訊119APP」，除了可讓消防隊可以透過定位馬上得知位置，縮短消防人員到達災害現場時間，也可以透過影像的傳遞瞭解現場狀況，必要時進行線上影音教學急救；「台北市行動防災APP」，讓民眾用手機就可以即時知道颱風、地震、天氣雲圖、雨量、水情等資訊，也可以做為戶外活動前的參考；「台北防災立即go」電子書，可學習更多防災知識；另外在10月20日前，至「消防防災館」(https：／／www.tfdp.com.tw／cht／index.php)網路平台，參加防災知識模擬考及地震演練，即可參加抽獎。

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