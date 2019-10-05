日本關西電力公司近日驚爆貪污醜聞，20名高層被揭在2006至2017年間，涉嫌收受旗下核電站所在地權威人物森山榮治提供的巨額賄款及禮品，總價值3.2億日圓。事件曝光後，關電會長八木誠及社長岩根茂樹公開道歉，4日也決定辭去關電以外的其他所有職務。

在福井縣高濱核電站的關電原子能部門，被稅務機構揭發收受總額逾3億日圓的財物，除現金外，還有西裝券、金幣、金塊等，還曾收取現金1000萬日圓。其中常務執行董事鈴木聰收受金額最多，超過1.2億日圓；其次為前副社長豐松秀己，也有逾1.1億日圓，他們均曾在原子能事業總部擔任高層主管。

據報導，送贈金錢及禮品的森山榮治是福井縣高濱町的勢力人士，曾在1977至1987年間擔任副町長，他已於今年3月以90歲高齡辭世。日媒指，森山曾擔任吉田開發建設公司的顧問，相關贈禮可能來自該公司。

社長岩根茂樹表示，大部分贈禮已歸還，同時根據國稅局規定申報。他承認「暫時保管」巨額贈禮很不恰當，但在311大地震後，核電站須進行大規模安全對策工程，為穩定營運，因此不敢得罪森山，更指對方曾以反對核電作威脅。分析指，這次醜聞勢讓當地的反核浪潮進一布加劇。

(中時 )