「陳嘉玲」謝盈萱和「無緣婆婆」王琄。（圖／翻攝自金鐘54 Youtube）

金鐘54今(5日)晚在台北國父紀念館舉行，稍早頒發到非戲劇類節目導演（導播）獎，由今年在《俗女養成記》中女主角「陳嘉玲」的爸媽陳竹昇、于子育（原名：琇琴）合體頒獎，兩人一上台就一一點名謝盈萱、吳慷仁、王琄、謝瓊煖、曾珮瑜等人，《俗女》劇組大集合，讓陳竹昇笑說今天好像是要來圍爐的。

陳竹昇一上台就用台語說：「大家好，我是陳竹昇！」于子育也笑說：「非常感謝金鐘獎邀請我們這對螢幕從台南的金德興中藥行來到台北參加，讓我們金歡喜」，陳竹昇說聽說他戲中的弟弟吳慷仁有來，笑說：「慷仁，我要跟你說我也有來台北啦！」于子育接著點名問戲中女兒「陳嘉玲」謝盈萱人在哪裡，直說：「陳嘉玲，爸爸媽媽來了，加油！」

于子育再點名戲中飾演溫昇豪母親、無緣的婆婆王琄和「房東太太」謝瓊煖，以及陳竹昇戲中的妹妹曾珮瑜，令陳竹昇開心問：「今天是要來圍爐喔？」最後回歸主題頒獎，見此網友笑說：「爸爸媽媽好親切」、「蔡永森（藍葦華）、江大榮（溫昇豪）也都在啊」、「把陳竹昇塗黑，就是現在的吳慷仁了」、「今年目前最愛俗女+1」、「希望俗女明年大豐收」。

(中時電子報)