中視《C.S.I.C.鑑識英雄II正義之戰》男、女主角王識賢與蔡淑臻雙雙入圍第54屆金鐘獎戲劇節目男、女主角獎，今天（10月4日）分別以紫色西裝與平口粉紅禮服一起現身頒獎典禮紅毯。影、視、歌三棲的「金曲獎台語歌王」王識賢，以中視《C.S.I.C鑑識英雄II 正義之戰》檢察官林士堯一角，入圍戲劇節目男主角獎，今天他以帥氣的紫色襯衫搭深紫色cerruti 1881西裝，佩戴金馬獎贊助商伯爵的近千萬高級珠寶飾品，包括PIAGET Altiplano Ultimate系列900D 18K白金高級珠寶鑲鑽腕錶、以PIAGET Sunlight Journey系列18K白金高級珠寶鑽石耳環改成的胸針、PIAGET Possession系列18K白金鑲鑽戒指等，出席頒獎典禮。

角逐金鐘視后的蔡淑臻，以一襲linwei-wedding 林薇訂製禮服，搭配SHEES FINE JEWELRY提供、總價值450萬元的珠寶，盡現超模氣勢。

(旺報 )