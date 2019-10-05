金鐘獎迷你劇集（電視電影）男配角獎頒給公視《奇蹟的女兒》黃鐙輝，他上台時不可置信到面癱，感謝公視敢讓諧星出身的他參與演出，也不忘繼續拿丈母娘當笑梗，「謝謝丈母娘，雖然妳拿我很多錢！」

《奇蹟的女兒》黃鐙輝（左起）、鄭文堂、連俞涵。（資料照片）

他在後台表示，這次入圍對手太強都是老前輩，不管誰得獎都很高興，尤其喜翔在另一部戲演他爸爸，還是被他認作乾爹，「謝謝老爸沒跟兒子搶獎。」至於10萬元獎金要如何用？他放話會邀很多人吃飯，包括一路上的老師、請教過的人，也談到沒有《艋岬》的經歷他根本不知道什麼叫演戲，也想請趙又廷、阮經天吃飯。至於丈母娘與老婆這邊？「這個丈母娘還要抽的話我真的沒辦法！怎麼跟老婆慶祝？再生一個，她願意的話！」

評審認為黃鐙輝在《奇蹟的女兒》恰如其分地詮釋夾在勞資之間的縫隙下，為功成名就不擇手段的男人。也為角色提煉出在80年代台灣經濟起飛的社經脈絡下，從單純墮落至卑劣的宿命感。

(中時 )