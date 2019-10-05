林韋翰與愛妻Candy。(黃及人攝、新莊傳真)

上季SBL囊括年度助攻王、最佳後場防守與最佳五人獎項的林韋翰，趕在正式加盟大陸CBA青島雙星迎接新球季開打前夕，5日在新莊典華與愛妻Candy舉辦婚宴，兒子浩浩與女兒希希也當起花童，卻僅席開20桌左右，果然符合他的低調風格。

雖然請客桌數不多，包含呂政儒、林宜輝、李德威、周柏臣、林力仁、鄭鐵、郭昭男、盧冠良等裕隆隊友，以及蕭順議、余純安、陳靖寰、陳文宏等前金酒(現九太科技)隊友，輔大教練楊哲宜、林冠綸、吳建龍、陳冠全等人也都出席婚宴。

即將宣布加盟裕隆的林宜輝，與裕隆助教周士淵、當家射手呂政儒合影。(黃及人攝、新莊傳真)

(左至右)鄭鐵、盧冠良、郭昭男與胡凱翔等裕隆球員也都出席婚宴。(黃及人攝、新莊傳真)

現年29歲的林韋翰，SBL僅效力過裕隆、金酒兩隊，2017年重返老東家裕隆，隨即打出亮眼表現，除了成為聯盟史上首位連兩年包辦助攻王球員，也在去年12月28日出戰台銀，成為史上首位拿下單場20分、20助攻驚人數據球員。

林韋翰更在今年7月底的大陸CBA選秀會，以第5順位被青島雙星選上，從此就在兩岸之間奔波，也在今晚正式完成終身大事，接下來他會帶著全家人，一起前往青島住在球隊準備的公寓，且準備迎接11月2日青島出戰吉林的開幕戰。

富邦前鋒林郅為(左)的拍照表情擺明是來亂的。(黃及人攝、新莊傳真)

裕隆中鋒李德威現場當起奶爸幫忙餵自己兒子。(黃及人攝、新莊傳真)

(左至右)余純安、陳文宏、蘇奕晉、蕭順議、周暐宸、陳靖寰等球員都出席婚宴。(黃及人攝、新莊傳真)

(中時電子報)