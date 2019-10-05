陸委會副主委兼發言人邱垂正日前指出，不樂見因政治因素片面停止ECFA。但蔡英文在2010年擔任民進黨主席時曾批評ECFA是糖衣毒藥。網友表示，口嫌體正直！

陸委會副主委兼發言人邱垂正日前指出，兩岸ECFA列入早收清單的項目，可以相互減免關稅或開放市場，實施以來對雙方均有利，政府多次說明，兩岸已簽署各項協議都屬有效，不樂見因政治因素片面停止。

根據《中評網》引述邱垂正3日記者會表示，ECFA是兩岸雙向經貿的交流合作，兩岸在互惠互利之下簽署，列入早收清單的項目，可以相互減免關稅或開放市場，實施以來對雙方均有利。

邱垂正指出，政府自2016年520執政以來多次說明，兩岸已簽署各項協議都屬有效，不樂見政治因素片面停止兩岸協議，如此不但造成雙方經濟損失，傷害兩岸民眾福祉與權益，更破壞兩岸關係，國際形象也有負面影響。

不過，根據《自由時報》2010年3月29日的報導，總統蔡英文當時擔任民進黨主席時，即痛批ECFA是包著糖衣的毒藥。

對於陸委會不樂見大陸片面停止ECFA，PTT網友驚訝表示，「不就是符合民進黨的期待嗎？」「當初不是反對嗎？」「ECFA不是綠營口中的糖衣毒藥嗎？」「嘴巴說要抗中保台，但身體倒是很誠實！」「之前不是罵國民黨是賣台協議嗎？」「口嫌體正直！」

(中時電子報)