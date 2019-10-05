今年金鐘獎紅毯的男星表現不俗，加上又有遠道而來的小鮮肉韓星丁海寅助陣，更有看頭，除了丁海寅之外，入圍兩大獎項的溫昇豪以一哥的氣勢震懾紅毯，向來乖乖牌還帶有稚氣的張軒睿勇敢挑戰新造型，也讓人眼睛一亮。

身材完美的丁海寅穿上合身西裝，更是完美無缺，搭配寶格麗腕表。

男士時尚的決勝關鍵，在於西裝的剪裁是否合身，丁海寅以合身西裝搭配寶格麗腕表，溫昇豪的Ferragamo西裝搭配Arnold Son腕表，皆以合身剪裁的西裝加分不少。

溫昇豪的Ferragamo西裝搭配Arnold & Son腕表，以一哥氣勢制霸紅毯。

不論在戲內戲外都是個大男孩的張軒睿，挑戰英國時尚頑童Paul Smith綠色絲絨西裝，正經又帶點悶騷，頗有創意。

向來是乖乖牌張軒睿挑戰Paul Smith綠色絲絨西裝，詮釋悶騷時尚。

(中時 )