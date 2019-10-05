紅毯男神誰最帥？合身西裝致勝關鍵 21:312019/10/05 中時 陶福媛 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 紅毯男神誰最帥？丁海寅、溫昇豪和張軒睿?合身西裝致勝關鍵。（本報攝影組） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 今年金鐘獎紅毯的男星表現不俗，加上又有遠道而來的小鮮肉韓星丁海寅助陣，更有看頭，除了丁海寅之外，入圍兩大獎項的溫昇豪以一哥的氣勢震懾紅毯，向來乖乖牌還帶有稚氣的張軒睿勇敢挑戰新造型，也讓人眼睛一亮。 身材完美的丁海寅穿上合身西裝，更是完美無缺，搭配寶格麗腕表。 男士時尚的決勝關鍵，在於西裝的剪裁是否合身，丁海寅以合身西裝搭配寶格麗腕表，溫昇豪的Ferragamo西裝搭配Arnold Son腕表，皆以合身剪裁的西裝加分不少。 溫昇豪的Ferragamo西裝搭配Arnold & Son腕表，以一哥氣勢制霸紅毯。 不論在戲內戲外都是個大男孩的張軒睿，挑戰英國時尚頑童Paul Smith綠色絲絨西裝，正經又帶點悶騷，頗有創意。 向來是乖乖牌張軒睿挑戰Paul Smith綠色絲絨西裝，詮釋悶騷時尚。 (中時 ) #西裝 #紅毯 #關鍵 #挑戰 #剪裁 #紅毯第一帥 也許您會感興趣 推薦閱讀 吳亦凡凸肚炸西裝 ！減肥近況曝光網批：臉殘了 12:552019/10/03 星光 「最正學姐」王淨公主裝仙氣走金鐘紅毯 副乳搶鏡 17:382019/10/05 娛樂 張軒睿墨綠西裝走紅毯太帥 楊貴媚好怕愛上他 18:142019/10/05 娛樂 噴鼻血！李杏紅毯「深V開胸下」邪惡雙C弧型全都露 18:152019/10/05 時尚 楊貴媚紅毯「上下開衩」V到肚臍、露白皙長腿 18:272019/10/05 時尚 雙帥搶珠！丁海寅、劉以豪大戰「紅毯第一帥」 19:242019/10/05 娛樂 54金鐘不斷更新》專家老師評紅毯「第一名不意外」 19:382019/10/05 時尚 大霈紅毯「半身全透視」腰部以上全看光 19:312019/10/05 時尚 賈靜雯「爆乳禮服」輾壓紅毯 全身BVLGARI珠寶貴氣逼人 19:582019/10/05 時尚 迪奧彩妝大使賈靜雯 紅毯競美妝容揭秘 20:512019/10/05 美妝 娛樂熱門新聞 吳慷仁變黑又變瘦！網看傻：撞臉國父 - 娛樂 金鐘54得獎名單不斷更新／鍾欣凌獲迷你劇視后 吳朋奉封迷你劇視帝 - 新聞 賈靜雯壓軸現身金鐘 星星爆乳長裙秒勝紅毯第一美 - 娛樂 鼻酸了！張善為消失6年 金鐘54曝近況 - 娛樂 「朋友再見，祝你永遠快樂…」張小燕金鐘致詞感動上萬人 - 新聞 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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