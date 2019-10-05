陸弈靜今年以《公視人生劇展－3天2夜》獲選迷你劇集／電視電影女配角獎，是她第3座金鐘個人獎項，5日頒獎典禮上她拿著獎座說：「我們不是科班出生的，也能繼續演下去，每個角色都是好好去演，就像好好過每一天，我自己的人生，就是最佳的創作。」

陸弈靜今年以《公視人生劇展－3天2夜》獲選迷你劇集／電視電影女配角獎。（截自三立網路直播畫面）

陸弈靜表示之前曾嘆已經60歲了，什麼時候才會有自己的作品，「但有天早上起來才發現要如實的生活，人生的作品不是演了什麼，其實我想要的人生作品，就是我自己的人生，人生有喜怒哀樂全然接受，人生要如實。」

陸弈靜今年以《公視人生劇展－3天2夜》獲選迷你劇集／電視電影女配角獎。（截自三立網路直播畫面）（截自三立網路直播畫面）

《3天2夜》同時也入圍本屆金馬獎，是否有信心在叩關金馬？她稱每次進入角色都很用心，但對自己的人生卻沒用心，希望回到自己的生活，得不得獎順其自然。

陸弈靜（右）今年以《公視人生劇展－3天2夜》獲選迷你劇集／電視電影女配角獎。（截自三立網路直播畫面）

評審給予陸弈靜評價為：「一向以自然、輕巧又有溫度的表演擄獲觀眾的心，繼去年拿下迷你劇集視后，這次又成功詮釋溫暖、善解人意的好老師，不著痕跡的表演，令人難忘，是整部片的穩定力量。」

(中時 )