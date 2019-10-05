靈鷲山當家常存法師說，「苦由私心起，佛由利他生」，勉勵大家善心、善念、善行，讓社會溫暖處處。（靈鷲山佛教教團提供／陳世宗台中傳真）

就讀國立台中教大附小五年級的朱麗蓉和媽媽一起上台，感恩全家認識靈鷲山，法師菩薩心的陪伴，使心也變得溫暖柔軟，懂得如何幫助別人。（靈鷲山佛教教團提供／陳世宗台中傳真）

弦樂四重奏悠揚樂聲中，台上台下傳遞愛心大球，象徵願力幫助更多普仁小太陽在逆風中展翅飛行。（靈鷲山佛教教團提供／陳世宗台中傳真）

「聽音樂做愛心，公益不落人後！」靈鷲山台中講堂首度為普仁獎孩子舉辦【「音」為有你，「譜」出希望】慈善音樂會，5日晚上在台中市寶成演藝廳溫馨登場；由青年高中音樂科大鼓隊表演揭開序幕，堅強卡司和豐富表演傳播愛心與希望，現場與500人透過掌聲與行動，用愛鼓勵台中品德優良、不畏逆境、積極向學的普仁獎孩子，最後在「讓愛傳遞，希望無限」弦樂四重奏悠揚樂聲中，台上台下傳遞愛心大球，象徵願力幫助更多普仁小太陽在逆風中展翅飛行。

「音」為有你，「譜」出希望慈善音樂會，台上台下歡樂互動，首次透過音樂會型式，讓社會認識在逆境中成長、品學兼優的「普仁獎」得獎學生，普仁小太陽的生命故事讓人動容，這些孩子們的貴人帶著愛與關懷的心，深深受到撼動，有人大力鼓掌，有人紅了眼眶。

台中教育局長督學程政瑋、立委沈智慧、千佛山台中大雲寺住持如靈法師、靈鷲山當家常存法師、宗委寶月法師、恒傳法師、護法會副總會長何語，和贊助單位csd中國衛材公司張豐聯董事長、二億企業股份有限公司董事長陳江霖暨夫人，都到場幫孩子加油，寶御食品有限公司陳孟君、璟昱實業有限公司林子鈺、盛華人力資源(股)公／林正庸、百得實業有限公司和吳佳蓁女士也發心贊助活動。

靈鷲山開山住持心道法師說：「美好的品德，帶來尊貴美好的生命，把心打開，讓太陽照進來，心才會明明亮亮的。」生命教育和品德教育是普仁獎最重要的精神，普仁小太陽用生命寫故事，抱持慈悲、感恩、惜福的善心、奮發向上的毅力，很努力的過好每一天，沒有被艱困的環境打倒。

靈鷲山當家常存法師說，「苦由私心起，佛由利他生」，「普仁獎」是靈鷲山開山住持、普仁獎創辦人心道法師的悲心願力，「普仁」，緣起於心道法師的另一法號「普仁」，心道法師年幼因戰亂飽受顛沛流離、窮苦潦倒之苦，深感「教育」是改善貧困環境和力爭上游最好方式，體認「心貧窮」才是社會迫切需要解決的問題。

台中講堂執事妙明師說，靈鷲山2003年成立普仁獎，至今共有6712位生命發光發熱的孩子得獎，台中市從2010年推廣目前累積得獎人數733人，他們共同的特徵都是：「用很深刻的言行，很樸實、很認真的做分內該做的事情，今年普仁獎學金已開始申請至10月31日截止，希望鼓勵不畏困境，生活品德優良與孝行感人的國中、國小孩子，成為照亮自己也照亮別人的「普仁小太陽」，讓社會遍佈胸懷仁心的「仁子」，成為散播愛的希望種子，以「正面、積極、樂觀、愛心、願力」五德，閃耀自己也照亮別人。

就讀國立台中教大附小五年級的朱麗蓉，受到媽媽及兄姊影響，從小就和家人一起擔任志工，除了捐出一頭長髮，更是同學公認的快樂小天使，熱愛舞台與話劇的她，發揮無限的想像力，把每次表演都當做嶄新的生命旅程。

朱麗蓉說，謝謝普仁獎給我的肯定得到全國普仁獎，讓我們全家有機會認識靈鷲山，慈悲的法師、師兄師姐和青年團的哥哥姐姐給了好多的溫暖和快樂，有了佛光普照，使頭腦變得更聰明，有您們菩薩心的陪伴，使心也變得更溫暖柔軟，更懂得如何幫助別人。

(中時 )