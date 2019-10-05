英國哈利王子為保護個人隱私，正式對媒體採取法律行動。白金漢宮4日證實，他上月底控告《每日鏡報》（Daily Mirror）及新聞集團（News Corp）旗下《太陽報》（The Sun），指控上述2個媒體在2000年代、即王子青少年時期，非法竊聽通話及搜集資訊以撰寫報導。外界形容，哈利王子決定向小報公開開戰，甚至不惜打破皇室不批評、不解釋的慣例，他更可能成為首位出庭作證的皇室成員。

爆料網站Byline率先披露上述訴訟，指哈利的律師於上月27日向倫敦高等法院提告，控告新聞集團及《每日鏡報》母公司鏡報報業集團，不當蒐集哈利王子的隱私，並撰寫報導。

英國廣播公司（BBC）引述消息指，《太陽報》與同一集團的《世界新聞報》涉嫌於2010年竊聽哈利的語音信箱，據信此事也與2000年代的新聞集團竊聽風波有關，但不清楚哈利遭到竊聽的具體內容。

至於針對《每日鏡報》的訴訟，該報在名嘴皮爾斯摩根（Piers Morgan）擔任編輯期間，涉嫌以違法手段搜集哈利的私人資訊。皮爾斯摩根1995年自《世界新聞報》轉往《每日鏡報》出任編輯至2004年。告訴內容未公開，但過往的類似訴訟皆與竊聽及竊取個人資料有關。

白金漢宮發表聲明，證實哈利已向高等法院呈交訴狀，控告上述媒體竊聽他的電話。皇室消息人士指，這些媒體在2000年代初期、即哈利只有10多歲時，非法竊聽他的電話語音信箱留言，哈利提出控告的時間比妻子梅根提告《星期日郵報》非法刊登並修改她與父親的私人信件還要早了2天。新聞集團已證實確有此事，《每日鏡報》母公司則表示還未收到法庭文件。

(中時 )