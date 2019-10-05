立法院昨(4)日對行政院長蘇貞昌做施政報告總質詢，國民黨立委沈智慧要求民進黨政府重視品格教育，要將禮義廉恥納入課綱，她問蘇貞昌是否知道「四維八德」，蘇貞昌竟瞎扯回應「四尾有土龍、土虱，八德在桃園」。對此，台北市議員游淑慧在臉書痛批蘇貞昌「無賴答詢又那裏算尊重國會？」，並讚柯文哲曾說蘇貞昌「有夠不要臉」，果然還是老朋友比較了解他。

沈智慧昨日質詢蘇貞昌時指出，19年前的教改，「四維八德」不見了，校園的品格教育被下架，問蘇貞昌是否會將品格、倫理教育納入課綱。沈智慧並問蘇貞昌是否知道「四維」是什麼？蘇貞昌竟然回答「四尾有土龍、土虱」；而「八德」是什麼？，蘇貞昌更扯說：「桃園有八德啊」，完全不尊重國會殿堂委員的質詢權。

游淑慧譏諷蘇貞昌「就算背不全四維，最少應該還記得『禮、義、廉』，忘記恥、『不知恥』起碼還有75分。結果他全忘了，還亂扯⋯是官太大就用不到『四維』嗎？」

最後，游淑慧不得不讚揚柯文哲有識人之明，因為「之前柯文哲說蘇貞昌『有夠不要臉』，果然還是老朋友比較了解他。」

(中時電子報)