小紅是個跟時間賽跑的人，清晨被鬧鐘吵醒，拉著孩子到校門口。進了公司就馬不停蹄，有時候一早就覺得好累，頭痛胸悶，心臟亂跳，但一刻也不敢停歇，怕做不完會無法準時下班，晚到安親班會看到孩子巴巴的眼神及老師的壞臉色。

久而久之也感覺身體不適，全身會微微發熱、喉嚨痛。更多時候，是整晚睡不著，甚或睡著了，第二天起來還是有說不出的疲倦，一天又一天週而復始。

有的醫生說她只是感冒，多休息幾天就會好。有的說她是神經衰弱，可能是自主神經失調，可是吃藥也沒用。有的醫生找不出原因，跟她說沒病，叫她別想太多，可是她明明覺得很不舒服，像台快報廢的車子，每天都很吃力的拖著行駛，真希望有人來幫她面對這亂糟糟的疲倦虛弱。

實際上，美國醫界在1988年已將這樣長期為疲勞倦怠所苦，卻又無法找出真正原因的狀況定義為慢性疲勞症候群（chronicfatiguesyndrome，簡稱CFS），不過診斷標準十分嚴謹，不是稍感疲累無力就可成立，因為疲勞是屬於正常的生理反應，經過適當的休息調養多可緩解。

Q：怎樣的疲累叫做CFS？

如果懷疑自己是不是有了慢性疲勞症候群，可先參考美國疾病管制局在1996所修定的診斷準則。

主要診斷的條件：

●一種持續且逐漸發展出來的疲憊感，持續6個月以上，無法因休息而緩解

●疲勞的嚴重程度，使日常活動力降到正常狀態的一半以下

●沒有合併其他可以解釋疲勞原因的慢性疾病

次要診斷的條件，8項中符合其中6項：

●輕度的發熱或怕冷

●喉嚨痛或有異物感

●頸部或腋下有疼痛的淋巴結

●無法解釋的全身肌肉無力

●頭痛、肌肉疼痛

●在一般性活動後有長時間，超過24小時的疲累

●有轉移性、沒有發炎反應的關節痛

●認知功能障礙等神經精神症狀，如睡眠障礙（失眠或睡太多）、注意力無法集中、健忘、情緒憂慮、躁動敏感、易怒等等

Q：誰容易慢性疲勞？

研究發現，慢性疲勞症候群多發生在上班族，而且女性的發生率比男性高，以25～45歲的女性居多。家醫科醫師葉秋虹曾表示，在她門診中主訴容易疲倦、睡不飽的病人的確以女性居多，可能是現代女性就業機會多，還得兼顧傳統女性角色，在多壓力下，疲勞的症狀一一出現。

Q：該找哪一科醫師求助？有藥可治嗎？

如果逛遍許多科別，仍無法改善疲勞的現象，不妨到家醫科或精神科，詳細告訴醫生自己的症狀，做全面性診斷。

不過目前的醫學還無法找到造成慢性疲勞症候群的確切原因，有的認為是病毒感染損傷腦部，有的發現是基因突變傷害了神經系統，有些則主張是和免疫系統的改變有關。

因此，目前對慢性疲勞症候群並沒有特定的治療，只能透用各別藥物來紓緩各種症狀，像使用非類固醇消炎止痛藥治療頭痛、肌肉痛或發燒，使用抗組織胺或消腫劑治療過敏、鼻炎或鼻竇炎，如果有憂鬱症狀，則是用鎮靜作用較低的抗憂鬱症藥物。

圖／康健雜誌

Q：如何改善或預防慢性疲勞症候群？５個好建議：

改變生活型態，讓緊張壓力和紓緩休息之間取得一個平衡點，是最根本有效的良方。

1.先要給自己充足的睡眠和休息。

日本的精神科醫師保坂隆在《慢性疲勞症候群—了解病因，告知因應對策》中強調，睡眠是減輕「身體疲勞」和「精神疲勞」最有效的方法。現代人忙碌，常捨不得讓自己多睡一會兒，到最後欠下大筆的睡眠債，還是要由身體健康來償還。如果晚上睡眠不足，下午可休憩片刻，但也別超過半小時，影響晚上正常的睡眠。

2.保坂隆特別推薦泡溫水澡，水溫38～39度，一次20～30分就好，太久也會疲勞。

因為人的自律神經分為交感神經和副交感神經兩個系統，交感神經佔優勢時，身體會處在戰鬥狀態，血壓上升，心跳加快；而副交感神經佔優勢時，血壓會降低，心跳脈搏較緩，整個人情緒較穩定。泡溫水澡能讓副交感神經佔優勢。

3.運動習慣也很重要，最好是有氧運動，像游泳、慢跑和走路都不錯，每天30分鐘。現代人腦力活動增加，身體勞動變少，形成一種不均衡的疲勞。過多的腦力活動，讓腦神經細胞大量消耗氧氣，如果無法適時補充，很容易感到疲倦。

4.要學會跟自己的壓力緊張共處，找出每天精神體力最好的時光，做最重要的事，為自己擬定一份做得到的計劃，減少過度勞累或情緒緊繃，也要學會說「不」，為自己保留一些輕鬆的時刻。

5.為自己找到情緒的支柱，如家人、朋友、專業諮商人士或醫師，不要怕向外求援，也不要怕跟別人承認自己的痛苦，講出來心會舒坦些，會更有能力走下去。

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(中時電子報)