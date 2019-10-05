中華職棒30年最後一場例行賽，除了是Lamigo桃猿易主前最終戰，也是中信兄弟球星「恰恰」彭政閔例行賽最後一場，剛好達成生涯1800場出賽。彭政閔擔任第六棒、指定打擊，2打數沒有安打後，於第6局被換代打退場，例行賽生涯成績也到此底定，寫下不少無人能及的紀錄。

彭政閔生涯第1800場出賽，今日先是2局上半敲出左外野飛球遭到接殺，接著5局上半敲出三壘混地球出局，6局上半就退場休息，由代打的林明杰上場，也代表19年職棒生涯例行賽到此畫上句點。

第1800場出賽是中職史上第2多，僅次張泰山，另外1090得分、1515支一壘安打、953次保送、84次高飛犧牲打都寫下中職第一紀錄；2044支安打、319支二壘安打史上第二；1104分打點、192支全壘打則排名第三。

而彭政閔最讓人敬佩的是多年來生涯成績都維持在一定水準，今年生涯最終年也寫下打擊率3成02的水準之上表現，本季92場比賽288打數敲出87支安打，有34分打點及29分得分，另外敲出2支全壘打。彭政閔生涯19年，有17年打擊率在3成以上，一度自菜鳥2001年至2016年連續16季打擊率破3成，成為中職史上少見的穩定強打者。

(中時電子報)