梁湘華以《公視人生劇展 最美的風景》奪下迷你劇集（電視電影）新進演員獎，她感性說：「每次在填表格時，看到職位欄，我都不知道該填寫什麼，家人問我職業，我也說不出，感謝評審讓我能大聲說出，我是演員，我是梁湘華。」她透露翌日早上7點與朋友將飛俄羅斯度假兩周。

梁湘華以《公視人生劇展 最美的風景》奪下迷你劇集（電視電影）新進演員獎。（取材自梁湘華臉書）

回憶入圍當下，梁湘華表示：「有點受到驚嚇，我本來覺得會哭，但台上沒有哭，回家可能會抱抱媽媽，不過媽媽也在典禮，我好像不用等到回家就可以抱抱她。」她表示媽媽在她演出的路上從沒有特別叮嚀或擔憂，「她非常支持我做表演這件事情，很感謝她。」她也感性說：「這一路走來很崎嶇，感謝劇場餵養我。」

梁湘華以《公視人生劇展 最美的風景》奪下迷你劇集（電視電影）新進演員獎。（取材自梁湘華臉書）

梁湘華因為短片而爆紅，她對此特別強調：「其實我一開始就是演員，只是我拍了一個短片，所以好像變成網紅，但最、最、最想做的還是一個演員。」她未來想挑戰「女打仔」角色，「我覺得可以翻來翻去、拿刀耍劍，是一件很有挑戰又興奮的事情，最近在練一些翻滾的鏡頭。」

(中時 )