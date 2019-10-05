張小燕將獎座獻給天上的爸爸。(取自YouTube)

張小燕與得意門生佼佼、阿亮合照。(取自YouTube)

「小燕姐」張小燕獲頒金鐘終身成就獎，場面感人，她的弟子卜學亮說能擔任張小燕的引言人，是他演藝生涯中最光宗耀祖的一刻，接著用短短6分鐘說出張小燕精彩的電視圈經歷與對後輩的付出，令台下所有電視人聽得又哭又笑，氣氛溫馨又感人。

小燕姐說能跟兩個徒弟站在這邊，覺得光榮又驕傲，她謝謝阿亮的引言，獲得很多掌聲，也謝謝佼佼的「一人一張小燕姐」活動，讓她看了每天晚上都睡不著覺，不敢走路、不敢喝水，就怕嗆到，「因為我何德何能讓你們這麼愛我，謝謝你們！」

她說當她得知獲得終身成就獎之後，心裡只有幾個字，「我覺得就是終身愛做這件事情，感恩大家成就了我，謝謝各位。」回憶第一次上舞台、第一次進攝影棚，那個燈光、那個掌聲就讓她愛的無法自拔，因為愛它，所以張小燕競競業業。

張小燕感謝自己有一個漂亮的媽媽，感謝媽媽在她2歲時就帶她去看錄影，更感謝媽媽是個高EQ星媽，從20歲就讓她獨立，不再過問她的演藝事業，「她說你自己這麼愛，你自己就去做吧，她從來不管我演什麼角色，也不管我拿多少錢。」說完更忍不住當面對媽媽說「娘，謝謝妳喔。」媽媽：「不謝。」母女互動再次讓台下眾星淚崩。

張小燕更哽咽將這座獎獻給天上爸爸，她說因為她曾答應父親，進演藝圈不會變壞，「我爸爸說妳要重視妳的職業，妳要做一個被人家尊重的的藝人，妳要受人尊重妳就要自重，妳要不遲到不早退，妳不要要求別人，但是妳要把自己做好，不要錦上添花，要雪中送炭，要做一個好藝人。爸爸，我答應妳要把媽媽照顧的很漂亮，我做到了！」

張小燕最後用歌聲向大家道別，短短12分鐘感言讓眾人淚崩。(取自YouTube)

最後，張小燕哽咽唱著：「朋友再見，再見。祝福你永遠快樂。」用這首歌，好好跟大家道別。她短短12分鐘致詞，不僅讓台下電視人感動不已，連螢幕前的網友也紛紛淚崩，「最感人真的就這段了」、「眼睛都流汗了」、「天啊～哭慘～站著看完這段」、「真的很感人！從小也是看小燕姐節目長大的」。

張小燕5歲就入行，對台灣觀眾而言有特殊存在意義，對於台下的電視人也有許多投射與回憶，黃子佼預言這個橋段，「是另外一種感動的眼淚，人人心中都有一個小燕姊。」

黃子佼在金鐘前夕還發起了「一人一張小燕姐」Po照活動，獲得演藝圈眾人熱情響應，而他自己則是PO出當年與小虎隊、張小燕珍貴合照，勾起粉絲童年美好回憶。

(中時電子報)