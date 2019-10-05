香港警方晚間表示，昨晚元朗中槍的14歲少年涉嫌參與暴動和襲警被捕。 元朗大批示威者昨日襲擊便衣警員，期間投擲汽油彈，警員開一槍實彈驅散。該名14歲男示威者左邊腿部中槍受傷，送往博愛醫院後轉屯門醫院接受手術，情況由嚴重轉為穩定。警方以涉嫌襲警及參與暴動罪做出拘捕。

警方今凌晨發聲明表示，昨晚9時許，大批暴徒在元朗區襲擊一名便衣警員，警員倒地後被多人圍毆，生命受嚴重威脅，為保護生命曾開一槍。其後有暴徒向該名警員投擲汽油彈，令他身體一度著火。該名警員走避時，其手槍及子彈彈匣跌在地上，有暴徒嘗試取走槍支，被該名警員及時制止。警員要求增援期間，再被暴徒投擲第二枚汽油彈，腳部一度著火。該名警員撤退時，未能及時拾回子彈彈匣。

警方提醒市民如拾獲子彈或子彈殼，必須交還警方。任何人無牌藏有彈藥均屬違法，一經定罪，可判處罰款10萬元及監禁14年。警方嚴厲譴責暴徒攻擊警員及罔顧人命的行為，並警告暴徒立即停止暴力違法行為，警方會使用適當武力驅散及緝捕違法者。

(中時 )