交往中的情侶免不了有到外面開房的機會，有女網友就表示，自己跟男友跟各自與家人同住，因此固定會到外面開房，每次都由男友刷卡結帳，事後女方付一半房錢的AA制，不過近日好友知道這件事後，卻立刻認定原PO的男友是在偷偷佔便宜賺信用卡回饋，引起許多網友熱議，紛紛發表各種意見。

網友在PTT的Boy-Girl發表《開房間AA疑問》，原PO提到「通常男友都會先刷卡結帳事後再跟我要現金。」姐妹得知後立刻超生氣，「說哪有開房間還要女生分房錢的」，原PO姐妹還提到，「而且信用卡還有回饋折扣」，因此認定是原PO男友偷偷佔了便宜。不過原PO表示「自己是覺得我也有在賺錢，跟男友分房錢是沒什麼關係，而且房間是我們兩個共同使用。」不過跟姐妹聊天後，原PO想到男友從來沒提過信用卡回饋的事情，也開始「忍不住也覺得男友是不是其實有在偷偷計算分帳...」但如果提出要看信用卡的回饋明細又會顯得自己很小氣...於是上網詢問網友的意見。

有網友認為有疑問就要說清楚「直接看啊 只要他不是存心佔妳便宜應該沒什麼妳不能看的」；也有人反對AA制留言「妳男友太愛計較了～正常男人都不會主動跟女生收」；也有網友覺得這樣沒問題但姐妹是豬隊友「姊妹是豬隊友 建議和姊妹分」；網友也中肯建議「如果你的重點在於信用卡回饋，幹嘛不改刷你的？」

(中時電子報)