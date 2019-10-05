主計總處9月消費者物價指數(CPI)年增0.43％，官員解讀，整體物價呈現「平穩溫和」；不過，受白鹿颱風過境帶來豪雨影響，民眾經常購買的蔬菜水果9月皆明顯上揚，其中，做菜必備的「蔥」漲價幅度最驚人、達170％，芹菜、蒜頭也分別漲了44％與34％。

不僅蔬菜受到颱風豪雨的影響，主計總處表示，水果平均漲幅比蔬菜高，水果上漲7.34％，創近32個月次高，如當季盛產的哈密瓜、鳳梨、西瓜以及釋迦等，漲幅皆超過2位數。

主計總處表示，雖然蔬菜、水果漲幅顯著，幸好蛋價、油料費、 機票、通訊費都呈現下跌，尤其通訊費創43個月來最大跌幅，抵銷部分漲幅，9月CPI年增0.43％。

若以月消費8萬元規模的家庭為例，若要維持一樣的生活水準，平均消費支出較去年同期多344元的支出；其中，水果支出多119元較多，外食費、蔬菜亦分別增加92元與32元。

(中時 )