第54屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎由薛紀綱拿下，他今年以《下課花路米》、《Kakudan時光機》雙料入圍兒少節目主持人獎，最後以《Kakudan時光機》獲得評審肯定，從同獎項入圍的左左、右右手上接下金鐘獎座，畫面溫馨。

他說：「很慶幸能藉由《Kakudan時光機》讓自己更能深入瞭解台灣原住民許多即將式微的傳統文化。希望透過節目，也能讓所有的觀眾對自己生長的土地有進一步的認識。」

大讚原民包容多文化

身為漢人身份的薛紀綱，昨卻在舞台上身著傳統原住民服飾，大讚原民很包容每種文化。先前就很希望這節目得獎的他笑稱，「因為這個節目是我1個人主持，如果是另外一個節目得獎，獎金還要分3份！」

薛紀綱拿下第54屆金鐘獎兒童少年節目主持人獎。（截自三立網路直播畫面）

薛紀綱說：「做兒童節目一點也不比其他節目輕鬆，我們也希望藉由節目可以提升孩子們的視野，這就是我做節目的良心。」他過去10年入圍12次，今年是第3度敲響金鐘，評審認為他面對節目非常用心，感受到他面對受訪對象一視同仁，不論年齡高低和身份階層都建立良好關係，讓節目增添溫暖從容的氣氛。

(中時 )