10月5日為中職30年最後一場例行賽，也是Lamigo桃猿與中信兄弟球星「恰恰」彭政閔最後一場例行賽，一開局由桃猿領先，沒想到高宇杰敲出生涯首轟就是發逆轉炮，兄弟又在6局上半打了12人次，單局2發全壘打灌進9分，最終就由兄弟以14比5大比分獲勝。

昨日桃猿15比4血洗兄弟，今日兄弟反以14比5扳回一城，桃猿翁瑋均前4局沒失任何分數，沒想到5局上半遭剛入選12強國手的年輕小將高宇杰敲出生涯首轟，助兄弟將比分逆轉成2比1領先。

雖然5局下半桃猿靠鍾承祐適時安打將分數追平，不過6局上半桃猿卻自亂陣腳，翁瑋均遭連續被敲2支安打後，張志豪敲出右外野方向3分炮，將領先再度要回，桃猿緊急更換葉家淇卻沒有辦法止血，先被蘇緯達敲安、林明杰選到保送，連飆2次三振，卻遲遲拿不到第3個出局數。葉家淇連送3次保送，兄弟兵不血刃攻下2分，陳子豪更在滿壘時敲出滿貫全壘打，為生涯第3次，兄弟在此局攻下9分大局，戰局也底定。

雖然桃猿在6、7兩局努力追分，朱育賢更是在6局下半敲出單季第30號全壘打，為個人新高紀錄、桃猿隊史第3人，不過最終仍以5比14吞敗，結束Lamigo桃猿球隊最後一場例行賽，而彭政閔在此戰也達成生涯第1800場出賽，為中職史上第2人。

(中時電子報)