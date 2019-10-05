張寗。（圖／中時影視攝影組攝）

金鐘54今(5日)在台北國父紀念館舉行，星光大道部分女星爭奇鬥艷，今年女藝人多半選穿深V或中空裝大露事業線搶鏡，以《客家劇場－日據時代的十種生存法則》入圍戲劇節目女配角的張寗稍早在紅毯上差點走光，她上身僅著一件蝴蝶結形狀的小可愛，彎腰時不慎露出Nu Bra邊緣，成為紅毯特殊焦點。

張寗過去曾在電影《自畫像》中挑戰全裸演出，這回在《日據時代的十種生存法則》更是為藝術犧牲，不僅演出接受酷刑坐電椅，回家才發現詮釋過程中因雙手雙腳被綑綁，最後渾身瘀青、筋骨受傷，她還因劇本被吳政迪、石知田輪流吸腳上蛇毒，事後她回想這段不覺得尷尬，只擔心腳汗味。

張寗身材性感，但實際上她已經是有一個3歲兒子的辣媽，這次靠著戲劇處女作就入圍金鐘，先前她接受本報專訪時坦言收到訊息第一時間腦中一片空白，第一件事就是打給媽媽痛哭報喜，直說入圍就是肯定，很開心能和其他優秀的女演員一同入圍。

(中時電子報)