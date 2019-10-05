橋沒事吧？貨車撞民德陸橋 緊急檢測橋幸無大礙 23:022019/10/05 中時 曹婷婷 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大貨車忘了將車斗放下，撞上陸橋。（台南市五分局提供） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 工務局緊急檢測，橋梁結構未受損。（台南市工務局提供） 台南市一名羅姓駕駛下午駕駛大貨車在北區施工後，忘了將車斗放下，以致於行經台南市西門路、公園北路交界的民德陸橋時，一股腦撞上陸橋，造成交通號誌管線及陸橋損壞，現場無人傷亡，這起意外讓很多路人看傻眼，關心問：「橋沒事吧？」 工務局獲報後，立即通知檢測人員趕往現場檢測，經檢測公司專業人員現場檢測結果，除大梁下方遭撞擊後有些微混凝土剝落外，整體陸橋結構未受損，並無安全疑慮。破損處該局已通知開口契約廠商進行修補。 (中時 ) #陸橋 #檢測 #現場 #駕駛 #人員 也許您會感興趣 推薦閱讀 離譜！南方澳大橋 航港局、港務公司21年從未檢測過 20:202019/10/02 生活 殉職消防人員胞兄：消防人員就是應當要做！ 09:342019/10/03 社會 探火場溫度 2殉職消防員10分鐘後失聯 10:292019/10/03 社會 謝妻挺肚、張母攙扶 火場招魂悲慟 15:282019/10/03 社會 勇消殉職 業者慟：不讓我入內他自己反喪火窟 17:292019/10/03 社會 火災殉職 消防員：探尋熱點屬標準必要程序 17:182019/10/03 社會 只因手機放這！50年老司機首吞罰單 19:352019/10/03 日常 專家傳真－籲請建立救災分工專業化制度 04:102019/10/04 產業特刊 南方澳檢測僅目測 黃國昌爆：檢測報告竟填良好 12:502019/10/04 政治 悲慟！漁工家屬見遺體 崩潰痛哭昏厥 13:122019/10/04 社會 社會熱門新聞 桃園大掃黑 查18黑槍335子彈 - 社會 人妻廚房「站」小王 「女前男後」原地突刺10分鐘 - 社會 美魔女按摩睡著 他騎上馬火速衝刺 - 社會 直播嗆館長「假流氓」 火鍋店老闆原來是竹聯幫大哥 - 社會 準繼父玩拋接 6月大女嬰慘遭吊扇切死 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。