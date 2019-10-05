工務局緊急檢測，橋梁結構未受損。（台南市工務局提供）

台南市一名羅姓駕駛下午駕駛大貨車在北區施工後，忘了將車斗放下，以致於行經台南市西門路、公園北路交界的民德陸橋時，一股腦撞上陸橋，造成交通號誌管線及陸橋損壞，現場無人傷亡，這起意外讓很多路人看傻眼，關心問：「橋沒事吧？」

工務局獲報後，立即通知檢測人員趕往現場檢測，經檢測公司專業人員現場檢測結果，除大梁下方遭撞擊後有些微混凝土剝落外，整體陸橋結構未受損，並無安全疑慮。破損處該局已通知開口契約廠商進行修補。

(中時 )