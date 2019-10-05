在倫敦政經學院(LSE)圖書館，蔡英文總統的論文消失了6頁，不過我國家圖書館的電子檔則多了6頁，網路節目主持人彭文正懷疑有兩個論文題目，兩者被調包，而抽掉6頁更是內藏玄機。

彭文正在《政經關不了》質疑說，蔡英文當時號稱和Michael Elliott合寫的博士論文題目，和她現在拿出來放在國圖的論文題目，也就是當時和Michael Elliott合寫的論文題目，是一致的嗎？懷疑國圖內的是另一個題目。

彭文正認為，Michael Elliott不可能和蔡英文合寫第2個論文題目，因看蔡的學籍卡，1983年以後，她沒有任何指導老師，而且Elliott也已經離開倫敦政經學院。網友合理推論 ，蔡和Elliott合寫、也就是放在LSE圖書館裡的是第一個題目，後來則用第2個題目去換第一個題目，網推測因蔡未通過博士升級考試，所以第一個博士論文題目被學校取消了。

彭文正點出，那為何要調包？網友質疑，蔡因第一個論文題目被取消了，因此今年她要跟學校補交手稿時，LSE圖書館沒辦法接受被取消的論文題目，而第2個論文題目是有效的，但這並不是她的博士論文，有可能是她的碩士論文，彭文正則懷疑也有可能是沒過的博士論文，她拼湊後繳到LSE。

彭文正指出，網友推測，LSE收納的是蔡英文35年前的碩士論文，沒有博士這回事，因此蔡應只有1981、1982年和他人合著要升級博士資格的論文，疑只是碩士晉級博士的草稿。那為何要抽掉這6頁？有可能這6頁明明白白提到原來那個題目，也就是寫了太多第一個題目所說的內容，甚至把題目寫在裡面，為怕大家覺得這6頁很可疑，所以才把它拿掉，然後經過縫縫補補再把論文交上去。

(中時電子報)