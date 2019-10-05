白晝之夜人潮不斷，美堤公園前擠滿民眾前往拍照。（游念育攝）

台北地景裝置藝術「蒲公英」受到民眾的歡迎，小朋友們也紛紛搶著拍照。（游念育攝）

台北市長柯文哲也和法國在台協會主任公孫孟一同體驗白晝之夜。（游念育攝）

「2019白晝之夜」今晚在內湖美麗華前廣場以電音揭幕盛大展開，人潮塞爆美麗華廣場。現場的氣氛嗨到最高點，許多民眾下班後直接趕到現場，捷運站人潮也是水洩不通，氣氛猶如跨年。其中最受歡迎的裝置作品〈打攪〉前擠滿了拍照的人潮，不過有些民眾看到作品失望說，「只有一隻兔子有點單調，且沒有想像中的大隻。」

「白晝之夜」裝置作品與表演的主要範圍在大直至西湖站和美堤公園周邊，因往年的活動大受好評，今年也湧入不少人潮，想要一睹裝置藝術的風采。不過今年備受矚目的大型藝術裝置「白兔」，讓民眾感到失望。連續參加3年的賴同學說，「白兔沒有想像中的那麼大，一隻拍起來有些單調。」但也有民眾說，「兔子的耳朵隨著風搖擺，看起來很像真的。」

相反的，在大白兔旁的台北地景藝術裝置「蒲公英」作品反而受到許多民眾的喜愛，小朋友們也紛紛搶著想跟蒲公英拍照。居住內湖的陳小姐說，除了跨年外，第一次看到內湖湧入這麼多人潮。

台北市長柯文哲也和法國在台協會主任公孫孟一同體驗白晝之夜，走下舞台與民眾大合照，還共同體驗「一分鐘雕塑」，兩人同穿一件衣服化身為藝術品，供民眾拍照。

(中時 )