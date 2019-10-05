阿根廷近日發生一起驚悚意外，一名男子將未婚妻6個月大的女兒抱起拋向空中逗玩，不料飛旋的吊扇葉片割中女嬰頭顱，導致孩子流血身亡。

Daily Mail報導，阿根廷聖胡安省的考塞特市，上周日（9月29日）晚上，26歲男子邁克·紮拉紮前往未婚妻的寓所參加家庭聚會，他抱起未婚妻半歲大的女兒茱莉亞娜·索托揚玩耍，將她拋向空中，不料用力過猛，女嬰被甩高時後腦勺被飛旋的吊扇擊中，當場不省人事。

女嬰阿姨告訴警方，當時孩子的母親正在廚房做飯，她負責佈置餐桌，突然感到天花板的吊扇猛地搖晃幾下，抬頭一看，只見未來的姐夫胸前抱著血流不止的女嬰，衣服上沾滿了鮮血。

在送醫院的路上，闖禍的紮拉紮不停哭喊「我什麼都沒做」。他事後稱這是一場意外，「我從家裡過來，帶了牛奶、尿布和食物，我到了未婚妻家中時，她已開始做飯。」

不過女嬰由於顱腦損傷嚴重，不幸在次日上午死亡。親友們都氣憤不已，當場要動手痛毆紮拉紮，警方也出現逮捕了闖禍的紮拉紮。

據悉，這起事件最初被定性為過失致死，但法官在初步調查結果出爐後，已將此案改為謀殺案件展開審理。

(中時電子報)