「第54屆電視金鐘獎頒獎典禮」5日在國父紀念館登場，曾以《雨後驕陽》拿下第49屆金鐘視后鍾欣凌，今年再以公視《你的孩子不是你的孩子-貓的孩子》，在實力堅強的「死亡之組」，擠下尹馨、王琄、謝盈萱、陽靚等強勁對手，拿下迷你劇集女主角獎！

鍾欣凌在眾強敵中勇奪迷你劇集女主角獎，驚喜掩面。（截自三立網路直播畫面）

她第一時間激動掩面大哭，上台時邊哭邊念著小抄上的感謝名單，她特別謝謝已故恩師李國修與爸爸和婆婆：「你們應該在上面跟眾神明喬很久才讓我有機會站在這裡說謝謝！」她並重述5年前封后時感言：「我是諧星，我會演戲，謝謝你們愛看電視！」她強調自己很以諧星為榮。

靠神明加持勤拜廟

她受訪時表示，之所以如此激動，是因為她真的很期待，「一起入圍的這幾個演員真的好強喔！她們真的太厲害，能在這麼強的同伴中拿到獎很不可思議」，因為在這組要得獎實在太難，所以她只好靠神明加持，最近拜了很多廟，從媽祖、觀世音菩薩、恩主公、四面佛、太子爺、土地公幾乎都拜了，「我作法作得很好，感謝眾神明！」她也感謝現在的戲劇環境讓每個演員都有機會可以成為主角，「讓我們拐瓜劣棗也有發揮機會」。

鍾欣凌拿下迷你劇集女主角獎。（截自三立網路直播畫面）

鍾欣凌說，她前一天就跟頒獎人、也是最近在新戲裡演她媳婦的黃姵嘉說：「如果不是我得獎，妳就撕掉、吃掉，我會給妳益生菌當事後丸！」她在長長的感謝名單中，也謝謝造型師很霸氣告訴她「妳不用減肥，胖胖地上台就很漂亮」，「所以我真的沒有減肥！只有戒了3天宵夜」。

(中時 )