54歲演員吳朋奉曾獲金鐘迷你劇集視帝、金馬最佳男配角、台北電影節等獎項肯定，有「三金影帝」美譽，他昨以不著痕跡的演技擊退同樣硬底子的陳以文、藍葦華、游安順及年輕演員潘親御，以公視《第一響槍》獲得迷你劇男主角獎。

吳朋奉剛好在台上擔任這獎項頒獎人，他從另一頒獎人黃姵嘉手中接下獎座，表情傻眼又激動地說「真的沒想那麼多」，後台受訪時他笑說一直沒回神。

吳朋奉在《第一響槍》飾演被家庭壓得喘不過氣的中年計程車司機，終日面對開口只要錢的老婆、青春期的女兒，把這男人心中若有似無的憂鬱、活得委屈、無奈和無力感發揮得淋漓盡致。

結局拍了8個版本

當初會這個劇本吸引他的原因是「這種男人在社會上很多，是一個社會現象」，他對劇本、表演方式參與及投入甚多，常在現場與導演腦力激盪，一場受不了老婆嘮叨，他滿腹無奈、心酸，最後在電話那頭回一句「謝謝妳啦」，也是他在劇本之外另加的台詞，光結局就拍了8個版本，令他印象深刻。

(中時 )