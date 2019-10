控方律師表示,法官今天下令,法國著名電影導演盧貝松被女星也是前女友珊德范羅伊指控強暴案重啟調查。本案2月因罪證不足,由檢方宣布不予起訴。

珊德范羅伊(Sand Van Roy)的律師史茲皮納(Francis Szpiner)今天告訴法新社,由於珊德范羅伊提出新指控,巴黎一名法官下令針對強暴案展開新的司法調查。珊德范羅伊2018年5月告訴警方,她在與盧貝松(Luc Besson)交往兩年期間,一再遭到他強暴。包括珊德范羅伊在內,共有9名女性指控盧貝松性侵或性騷擾,但盧貝松仍一貫否認這些指控。

28歲的珊德范羅伊曾在盧貝松執導的電影「終極殺陣5」(Taxi 5)和「星際特工瓦雷諾:千星之城」(Valerian and the City of a Thousand Planets)中飾演小角色。她說她被侵犯過4次,但因害怕工作不保而不敢出聲。盧貝松曾譴責這些強暴說法是「幻想家的指控」。

但珊德范羅伊的指控,促使其他8位女性向警方或法國媒體告發盧貝松的不當行為。

