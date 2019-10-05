第54屆金鐘獎「終身成就獎」頒給「綜藝教母」張小燕，她在台上發表感言時，數度落淚，心情激動，她特別邀請高齡94歲的張媽媽同台，分享榮耀。張小燕說：「有一個人從來不願意上我的節目，就是我的娘。」而張媽媽身穿紅色禮服，神采奕奕出場，張小燕當場感謝母親：「 娘，謝謝妳！」張媽媽則笑回：「不謝！」母女情深引起全場熱烈掌聲。

第54屆金鐘獎「終身成就獎」頒給「綜藝教母」張小燕。（截自三立網路直播畫面）

張小燕很感激母親在她2歲時帶她去看電影、4歲時讓她去學跳舞，她說，母親以前是大小姐，每天仍陪她去拍戲，「媽媽受不了，希望我不要拍，她是EQ很高的星媽，在我20歲時不再過問我的事情，她說妳這麼愛就自己去做，不管我演什麼角色、拿多少錢」支持她做自己喜歡的事，甚至告訴人家不愛看電視，「媽媽還比較認識寇世勳，我知道我媽對我演不好不願意苛責，好的時候也不希望我太驕傲。」

第54屆金鐘獎「終身成就獎」頒給「綜藝教母」張小燕。（截自三立網路直播畫面）

她在台上高舉獎座獻給已逝父親，「我爸爸最高興我得到這個獎」，她忍不住淚崩，憶起曾向父親承諾進入演藝圈不會變壞，父親則告訴她要重視自己的職業，「被人尊重也要自重，不遲到不早退，不要要求別人，把自己做好，不要錦上添花、要雪中送炭。」她至今謹記父親所言，成為演藝圈最佳典範。

她也喊話：「我答應把媽媽照顧得很漂亮，我做到了！」並自虧：「女兒話太多了，讓我媽媽講幾句話。」張媽媽接著說：「謝謝大家，喜愛小燕，我先下去了，妳慢慢表演。」引起眾多笑聲。

久違獻唱「再見歌」

不過，她在尾聲，沉重向電視工作同仁喊話：「今天要好好跟你們說再見，我們有緣再相見」，並唱起「朋友再見，再見，祝福你永遠快樂」，讓台下眾人落淚，張小燕不改搞笑本性：「走音都一樣，不容易吧，再見！」

張小燕出道66年，今年71歲，主持過許多優質節目，提攜子弟兵不遺餘力，獲終身成就獎可說是實至名歸，她昨看到許多演藝圈前、後輩們獻上祝福VCR，笑稱看到那麼多有成就的人，說那麼好的話，「應該說多一點，還要留下來，萬一我哪一天…咳，可以再用，你們就不用再講一遍。」

卜學亮（左起）、張小燕、黃子佼師徒三人合影。（截自三立網路直播畫面）

而她的徒弟卜學亮擔任引言人，他細數著張小燕在演藝圈的卓越紀錄，從50年代至今演出電影67部，電視劇1005集、短劇211集、特別節目180檔、主持節目8128集、主持電台節目3740小時、主持4屆金曲獎、5屆金馬獎、4屆金鐘獎，還得過「國稅局納稅楷模獎」，令人敬佩。

(中時 )