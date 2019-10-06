她，民進黨最後一批的區域立委被提名人。雖然起步最晚，但意外地在參選記者會上，一「頭」栽進麥克風的激動演說，讓她的曝光度直升。

她是賴品妤，5年前太陽花學運中，「用雙手撐住立法院議場的大門」，但她當時最被討論的是多變的Cosply造型，因而有了「太陽花女戰神」的稱號；5年後，政治的多變，讓她意外承接了「戰神」黃國昌棄選的選區，種種因緣際會把她推上選舉最前線。

賴品妤也是今年民進黨最年輕的被提名人，928民進黨黨慶這天，賴品妤來到圓山飯店參加立委聯合造勢活動，綁著公主頭，歪頭敬禮的青春出場畫面，再度在網路上瘋傳。

她說，1986年創黨那天，父親賴勁麟就在圓山飯店現場。雖然有個曾任立委的老爸，但一路走來，父親沒給她從政建議，賴品妤不諱言，318學運後，就很多人問她要不要選舉，不少人更是透過父親勸進，賴品妤大笑說，「就我所知，我爸都會回別人說『我叫她往東，她就會往西，我叫她往西，她就會往東，你還是自己問她』，這次決定參選，我相信他都會尊重。」

建黨地圓山飯店 父女33年的時空交會

「父親過去就是台北縣選區立委，但主要票源不在汐止，當委員是快20年前的事情。」賴品妤說，「無所謂啦，他能不能幫忙也都沒關係，我只是不想把這區拱手讓人。」

這回，賴遭逢的勁敵是曾與父親同為第5屆立委的李永萍。李從民進黨轉而投入親民黨再到國民黨，也曾任台北市文化局長及副市長，政治性格轉換極為靈活，這回她提早相中綠營缺口，在離開政治舞台一段時間後又插旗新北七星選區，進而贏得國民黨提名。

賴品妤認為，「除了我們的性別都是女性外，其他方面我們都是相反的；新舊政治是我認為最不一樣的地方。」賴品妤積極想把自己的心聲說清楚，「選民不要含淚投票，投票就應該歡歡喜喜。」

正式投入選戰一個多禮拜，賴品妤除拜會地方外也「站街口」，「我滿幸運的，七星地區的民眾都很nice，甚至有人停下來表達支持，鼓勵她繼續向前。」

賴品妤不只會一直向前，看來，她還會繼續衝到投票日，努力為綠營留下這個波折的選區。

(中時電子報)