南太平洋島國索羅門群島與吉里巴斯先後與台斷交，並決定與北京建立外交關係，對此，華盛頓智庫台美研究中心執行長陳以信表示，在美國努力為台鞏固與這些南太平洋國家外交關係仍鎩羽而歸，顯示美陸世紀競逐已經出現「黃金交叉」，而台灣應設法在大國角力中，避免成為代理戰爭的犧牲品。

曾任馬英九政府發言人、現為華盛頓智庫台美研究中心執行長陳以信向《美國之音》表示，從台索斷交可以「一葉知秋」，畢竟在索羅門群島新政府上台宣布評估外交轉向後，美國也做出許多努力，包括安排副總統彭斯與所國總理見面，協助在印太政策上與華盛頓站在一起的蔡英文政府鞏固邦交，但最後美國的努力仍失敗，可見美陸兩國的地緣競爭在這裡出現「黃金交叉點」。

陳以信表示，蔡政府目前在對外關係的經營上，很明顯都是嘗試在美陸競逐的格局之下找到或撈取台灣的利益，但這個掛鉤對台灣來說，其實是很大的風險，而蔡政府在對外關係經營上，也刻意脫鉤兩岸關係；當然對於這個脫鉤雙邊都有責任，北京絕對有責任，但台北也不是沒有責任。

陳以信進一步分析，台灣外交若與美陸競逐掛鉤，外交關係就可能被犧牲，因此台灣比較安全的做法應該要倒過來，設法讓台灣從美陸世紀競逐中脫鉤，不要成為夾在兩強對抗和摩擦中間的「棋子」和被犧牲的「棄子」，同時想辦法在兩岸關係上掛鉤，找回處理兩岸關係的能動性，讓台灣在兩岸政策上有影響力。

(中時電子報)