莫瑞發推支持香港卻又很快刪除了。(摘自莫瑞推特)

Listen....@dmorey does NOT speak for the @HoustonRockets. Our presence in Tokyo is all about the promotion of the @NBA internationally and we are NOT a political organization. @espn https://t.co/yNyQFtwTTi — Tilman Fertitta (@TilmanJFertitta) October 5, 2019

這下子火箭總管莫瑞真是跳到黃河也洗不清了！眼見近日香港陷入反送中抗議風波，莫瑞5日突然發推，「爭取自由！跟香港站在一起！」的支持香港標語，儘管他很快刪文，火箭老闆費爾蒂塔也在第一時間「消毒」，大陸網友卻暴動了。

因為火箭總管莫瑞這樣公開支持香港言行，無疑是讓擁有龐大中國大陸市場的火箭無辜中箭，畢竟火箭是「移動長城」姚明曾效力過的球隊，向來都在大陸很受歡迎，莫瑞突然宣告支持香港卻又刪文，簡直是把中國網友或球迷當作傻子。

況且就算莫瑞刪掉推文，火箭老闆費爾蒂塔的回推內容，卻還留在他的推特上面，等同直接賞了莫瑞一巴掌，「聽著！莫瑞並非替火箭講話，我們會在東京出賽，一切都為了配合NBA國際化政策，我們絕對不是一個政治組織。」

結果大陸網友群情激動，不是公開要求火箭趕緊開除莫瑞，就是希望日後禁播火箭比賽，甚至建議大陸贊助商撤掉火箭廣告，就連第一時間給莫瑞這則推文按讚的《ESPN》權威記者沃納洛斯基也都中箭，眼看這次爭議反而越演越烈。

(中時電子報)