關懷台灣每一個角落，日月光投控集團與內政部警政署，10月6日（周日）將在台北文創大樓文化廣場舉辦「愛在每一個角落 慈善園遊會」，獲得國內22個知名社福團體熱烈響應，現場設攤義賣商品，主辦單位並邀請到王彩樺、黃妃等8位知名歌手演唱，由孔鏘超級樂團擔任伴奏，警政單位更出動數輛警用重型機車供民眾騎乘拍攝帥氣美照，邀請社會大眾在當天扶老攜幼參與這場盛會，一起做善事，把您的愛心散播到台灣每一個角落。

這項慈善園遊會，由日月光投控集團的「財團法人張姚宏影社會福利慈善事業基金會」（簡稱張媽媽慈善基金會）發起，獲得內政部警政署、警察廣播電臺、日月光文教基金會及日月光投控響應並全力支援，共同主辦這項活動。

主辦單位10月4日上午舉行記者會，警政署副署長蔡蒼柏、警政署公關室副主任廖高江、警察廣播電台總臺長宣介慈、日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會、日月光文教基金會執行長汪渡村等人都出席這場記者會，邀請社會大眾一起參與這項活動。園遊會時間是10月6日（周日）上午10時30分開幕，一直到下午4時結束，地點在台北市信義區菸廠路88號，也就是松菸旁的台北文創大樓一樓文化廣場。

警政署副署長蔡蒼柏感謝媽媽基金會及日月光文教基金會，同時希望媒體廣為宣導，讓更多人參與這項活動，除可讓更多人受到照顧與服務，並且讓民眾感愛到警察的溫暖，了解並支持警察是穩定社會的力量。

特別的是，這項活動也是國內社福界難得一見的盛事，共有22家社福團體熱情響應，在現場設置攤位，除了義賣商品，例如烘焙品、手工餅乾、刈包、水煮玉米、大溪豆干、甜甜圈、茶葉蛋、炒泡麵、涼飲品、視障按摩體驗、拼布手作物、手工皂、果乾、茶葉、桌遊等，罕病基金會及台北市自閉症家長協會附設小貝殼工作坊，也提供大合唱及烏克麗麗等表演活動。其中，何歡劇團提供大小朋友都喜歡看的旗舞、高車雜耍、砌磚互動秀、雙人轉毯、軟功舞伶及大武術疊羅漢等表演，要讓您看得目不暇給。

當天下午的重頭戲是，邀請到孔鏘老師帶領孔鏘超級樂團，以及王彩樺、黃妃、李子森、張羽靚、涵涵、許芷芸、陳隨意及謝宜君夫妻檔等歌手，為大家演唱老少皆宜的動聽曲目，其中不少是大家耳熟能詳、紅極一時的歌曲，例如王彩樺的「保庇」、「胭脂馬拄到關老爺」，黃妃的「追追追」、「非常女」，陳隨意夫妻的「愛你若性命」、「我在你心裡」，李子森的「還有呼吸就愛你」，李子森和黃妃合唱「甜甜甜」，台灣那麼旺兒童組冠軍許芷芸的「熱線你和我」、「叫我女王」，人氣女孩鼓王涵涵帶來的「佛系少女」以及舞蹈表演，台灣那麼旺兒童組冠軍小歌后張羽靚帶來「觸電」、「芒果花」等好聽歌曲。

主辦單位警政署轄下，包括警察廣播電臺、刑事警察局、台北市警局交通大隊、台北市警局婦幼警察隊也都鼎力支持，警廣洪國浚（阿國）、劉琇如、黃士玶等3位資深節目主持人擔任此次活動主持人；刑事局設攤進行各項警政宣導；交通大隊提供多部警用重型機車，除進行交通安全宣導，並供民眾騎乘拍照打卡；婦幼警察隊將婦幼安全融入多首帶動唱歌曲中，並穿插有獎徵答，讓民眾在唱跳中快樂學習自我保護常識與技巧，同時還有獎品可拿。

日月光投控集團行政長兼張媽媽慈善基金會、日月光文教基金會執行長汪渡村感謝內政部警政署、警廣、刑事警察局、台北市警局交通大隊、婦幼警察隊鼎力支持並協助籌辦此次園遊會，同時謝謝何歡劇團以及罕病、喜憨兒、創世、勵馨基金會等22家社福團體熱烈響應並參與，共襄善舉。汪渡村執行長表示，這項活動最重要的意義是提供社福團體一個可以與社會大眾對話的機會，希望6日當天社會大眾踴躍參加，讓參與活動的小天使們乘興而來，並帶著滿滿的幸福回去。

汪渡村執行長表示，此次活動由張媽媽慈善基金會負責全部軟硬體設施費用，社福團體義賣自家愛心商品，所得全數歸各社福團體，張媽媽慈善基金會再捐助每一社福團體新台幣3萬元，協助其推展會務，幫助更多需要幫助的人，也希望有更多企業、團體或個人投入參與社福慈善工作，讓台灣社會及有需要的族群獲得更多的關注。

參與的22家社福團體包括：人安社會福利慈善事業基金會、中華民國紅鼻子關懷小丑協會、中華民國喜願協會、中華民國腦性麻痺協會、心路社會福利基金會、台北市自閉症家長協會、台灣兒童暨家庭扶助基金會、台灣數位有聲書推展學會、台灣導盲犬協會、弘道老人福利基金會、何歡劇團、罕見疾病基金會、新北市盲人福利協進會、流浪動物之家基金會、基督教芥菜種會、創世社會福利基金會、喜憨兒社會福利基金會、陽光社會福利基金會、愛盲基金會、蒲公英希望基金會、勵馨社會福利事業基金會、雙福社會福利慈善事業基金會。

(中時電子報)