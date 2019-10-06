《內門庶民起義》 李佳芬：日子難過也要勇敢走下去！

內門起義庶民開講 陳清茂：從今天起沒有韓粉

《內門庶民起義》造勢活動10月4日在高雄內門登場，韓國瑜的妻子李佳芬也到現場。李佳芬說，台灣人不怕辛苦，只怕辛苦後沒有收成；在基層遇到一些甘苦人，一看到就落淚，不知怎麼安慰，只能說路是人走出來的，日子難過，要勇敢走下去！

李佳芬娓娓訴說，台灣人不怕辛苦，只怕辛苦後沒有收成。以前當學生最怕假日，一到假日就是要去巡田、清水溝，阿公還要求多清幾十公尺，當時只想睡覺。

李佳芬表示最近常去高雄各鄉鎮，看到高雄人樸實打拚，以前是打拚就有機會、就有將來。但是台灣經濟最近像溜滑梯，一直往下滑，看了很煩惱，年輕人不是不結婚生子，而是結婚生子要怎麼樣小孩，還要養父母，兩頭燒！年輕人負擔重，很辛苦。

李佳芬說，最近雖然有很多不愉快的攻擊，但是到外面去看，還是有很多甘苦人、弱勢人，一看到就掉淚，於心不忍，不知道要怎麼安慰，只能說可以幫忙的一定幫忙，相信路是人走出來的，日子難過，要勇敢走下去！

前里長陳清茂也呼籲，從現在開始，沒有韓粉，只有庶民！

陳清茂呼籲社會各界、網路群組，從此沒有韓家軍，也沒有韓粉。如果還有名嘴說「韓粉」如何如何，就是要抹黑。從今起沒有韓粉，只有庶民！要在一個星期改過來，全台灣有2300萬庶民！未來也只有「庶民選總統、總統選庶民」。

陳清茂指出，對手陣營除了要抹黑韓國瑜，還要抹黑韓粉，更要挑起族群對立，指說有人領了退休金，卻沒說那些人從18歲就離家去念軍校。

陳清茂表示，台灣人不欠民進黨了，民進黨要怎麼宣揚自己的政績？一下子斷交2國？慶富超貸？總統專機走私？所以民進黨要說甚麼？只好一天到晚攻擊韓粉，操作對立，操作穿國旗裝的對立，操作韓粉的對立。

陳清茂強調，從今天開始，「內門庶民起義、國瑜勝利」，沒有韓粉了，只有庶民，讓對手沒辦法攻擊韓粉！

(中時電子報)