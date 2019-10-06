賈靜雯奪獎謝修杰楷。（圖／中時影視攝影組攝）

賈靜雯封后。（圖／中時影視攝影組攝）

賈靜雯、龍劭華今年分別獲得金鐘視后、視帝大獎。（圖／中時影視攝影組攝）

得獎公佈！龍劭華奪視帝 賈靜雯《與惡》奪視后！

第54屆金鐘獎今(5日)在台北舉行，最佳戲劇節目女主角獎稍早由《我們與惡的距離》的賈靜雯拿下，她上台時表示很謝謝大家從《與惡》播出後給她的支持，自己踏入社會的第一份工作就是表演，到現在沒停止過，她熱愛表演，謝謝評審看見，謝謝家人和她的原生家庭，「謝謝我的先生也是這行的熱愛者，修杰楷，謝謝你無盡的支持，在我最忙最累的時候告訴我妳是最棒的」。

賈靜雯說，她自覺是個幸福又幸運的人，謝謝金牌製作，自嘲因為他和經紀人說用了「過氣的女藝人」，謝謝對方看到她的努力，謝謝編劇呂蒔媛，謝謝《與惡》所有的演員和台前幕後的工作人員，「我會繼續努力下去，不管什麼角色我會用盡全力去詮釋」，「謝謝上天，所有榮耀都歸功於宋喬安，因為喬安我才會站在這裡跟大家見面，因為喬安告訴大家唯有愛跟放下，才能繼續往前走」。

至於賈靜雯奪獎主因，評審評她「無一場戲不是精湛的演出」，並說她有著驚艷無比的表演、情緒滿載卻不張揚，每個表情都充滿戲劇渲染力，表現強悍到柔情，層次分明且具爆發力，而之後戲劇導演獎也由《與惡》導演林君陽拿下，最終的戲劇節目獎也頒給《與惡》，《與惡》最後勇奪6大獎，可說是今年金鐘54最大贏家。

劉以豪、丁海寅合體頒獎。（圖／翻攝自金鐘54 Youtube）

今年金鐘視后與戲劇節目導演獎由台韓雙帥劉以豪、丁海寅共同頒發，劉以豪稍早說非常榮幸可以跟韓國花美男一起頒獎，很多朋友都很羨慕他，丁海寅則說在韓國也有很多劉以豪的粉絲，因他被封為「微笑男神」，劉以豪後來帶著丁海寅下台，對每位金鐘準視后握手致意並送上玫瑰花祝福，曾珮瑜趁機說要替朋友擁抱丁海寅，引來現場一陣尖叫。

(中時電子報)