國民黨總統參選人韓國瑜民調陷入低迷，素有3Q哥之稱的基進黨發言人陳柏惟卻說，韓要打贏這場選戰，只要回到他過去選高市長時那種嘻嘻哈哈的狀態就好了，但一談到蓋愛情特區、賭博特區，媒體人周玉蔻立馬酸說，不安好心眼。

3Q哥在政論節目《辣新聞》指出，韓國瑜要如何打贏這場選戰，應該要請教他，他認為韓國瑜過去在嘻嘻哈哈的情況下選上高雄市長，但他一選上卻成為建制派，不知道如何讓他的團體動起來、不知道怎樣開政府，所以他在很多時間就說，很多小牙籤在刺他，以致高雄市府動不起來。

3Q哥表示，韓國瑜只要回到過去那種嘻嘻哈哈的狀態就好了，如果愛情摩天輪蓋不起來，愛河就把它改成愛情特區；如果賽馬場蓋不出來，中油那邊就直接開放賭博特區，若沒錢做這些政策，乾脆就一口氣直接打到底，變成中華民國的進步派，情色特區把它弄出來、賭博特區蓋上去，票一定會比現在還高，就能拿到青年建制派的票，就看他敢不敢試試看。甚至他可以從高雄港開遊輪出去到公海，舉辦打麻將大賽，他如果這樣做，選票一定會出來。

網友酸3Q哥說：「空心菜都穩贏了，但看這些名嘴個個咬牙切齒憂心忡忡的，好像有點心虛。」、「每天的主題都是韓國瑜，韓國瑜還是最強的總統候選人。」

(中時電子報)