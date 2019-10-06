網路溫度計進行調查，排出網友認為最浪費人生的十件事 (圖／翻攝自網路溫度計)

人生中有些事情被認為根本就無異議，只是在浪費時光，有人認為是當兵，也有人覺得是上大學，就有網媒進行調查，沒想到第一名竟然不是大家普遍認為的當兵，而是「看政論節目」。

根據《Dailyview網路溫度計》所進行的聲量調查，前十大最浪費人生的事情如下：

10.微積分：原因在於超過80%的人唸完後，一輩子都用不到。

9.國考：因為工作與福利穩定，不少人不斷嘗試考國營事業，想當上公務員，認為只要考上就一輩子不愁生計煩惱，但有許多人為此賠上數年光陰，陷入重考循環，回頭發現已經過了數年，後悔不已。

8.開會：會議是上班族不可或缺的項目，但對大部分人來說，會議只是毫無效率、奉承長官、推託責任又毫無效率的流程。

7.戀愛

6.抱怨

5.排隊：台灣排隊文化出名，Costco、399之亂都充分展現過排隊亂象，花上數小時卻只為了撿小小便宜，被人認為根本浪費生命。

4.上班

3.逛FB、IG

2.當兵：服兵役乃是每個男人的必經過程，但隨著時代演進，現在人紛紛覺得，與其進去當兵給長官罵，體驗精實生活，不如提早出社會賺錢養自己，認為當兵就是被長官洗臉外，毫無益處，浪費時間。

1.看政論節目：政論節目成為網友認為最浪費時間之事，看各個名嘴不懂裝懂，說得天花亂墜，被打臉卻還臉不紅氣不喘，死命硬凹，被網友尤其是年輕人認為是世界上最浪費時間的事。

(中時電子報)