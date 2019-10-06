第54屆電視金鐘獎益智及實境節目主持人獎得主吳姍儒。(中時影視攝影組攝)

黃子佼昨日稱職主持金鐘獎，更風光席捲獎項！先和卜學亮以《超級同學會》獲得綜藝節目主人獎，再和搭檔吳姍儒（Sandy）以《一呼百應》獲得益智及實境節目主持人獎，而《一呼百應》更獲得益智及實境節目獎。黃子佼睽違3年再次奪金，創下個人第5座綜藝節目主持人獎、卜學亮則累積個人第3座綜藝節目主持人獎。

卜學亮上台領獎時笑稱，「我真的有準備，但拿到獎項之後就忘光了。」他感謝華視等工作團隊的支持，也說：「感謝黃子佼這個工作夥伴，又沾他的光，謝謝老婆、家人，感謝一路支持的夥伴。」最後他感性地說：「感謝小燕姊，如果沒有小燕姊就沒有阿亮。」身為主持人的黃子佼，因為典禮已超時，致詞相當簡短，「我身分太多重了，同上。」

黃子佼二度得獎後感動說：「努力會有回報的，台灣電視人加油。」Sandy則哭紅眼睛說：「謝謝大家，我以為3年前得獎，已經把所有幸運用完了，我會繼續努力，請大家支持年輕一代。」

Sandy 表示拿到主持人非常開心，看到同獎競爭的父親吳宗憲在台下表情複雜，她解釋：「好像不是得獎的問題，應該是我穿的比較露吧。」被問到獎項是否與父親共享榮耀，她笑說：「獎沒有要跟爸爸分享，他的是我的，我的還是我的。」同時也感謝黃子佼傳授主持細節。

評審認為《一呼百應》屬難得少見的視訊互動節目，現場全程即時實境互動，有著相當高的挑戰與難度。搭配用心設計的立體舞台與美術視訊等，大幅度拉高節目的質感與規格。

(中時 )