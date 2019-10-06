Edmond Sumner goes coast-to-coast to beat the first half buzzer!



Second half of #NBAIndiaGames continues on @NBATV. #PhantomCam pic.twitter.com/Yci7SpMeo8 — NBA (@NBA) October 5, 2019

連兩天進行的NBA印度賽，過程與結局幾乎相同！國王5日跟溜馬續在印度孟買進行熱身賽，結果國王仍是先盛後衰，遭到溜馬130比106逆轉擊潰，國王吞熱身賽2連敗，促成史上首次印度賽的國王印度裔美籍老闆拉納戴夫，內心勢必不太好受，因為他的子弟兵太不爭氣了。

雙方打完首節，國王還以30比25小幅領先溜馬，沒想到次節國王徹底崩盤，竟被溜馬單節轟下46分，反觀國王只得29分，場上局勢完全改觀，到了下半場，溜馬更把領先幅度擴大到20分，也讓末節很早就進入磨練新秀的垃圾時間。

這場比賽兩隊也都提早「試用」挑戰裁判機制，時間都在第2節，國王總教練華頓先是挑戰了1個出界球，結果挑戰成功，沒想到相隔65秒後，換成溜馬總教練麥克米蘭挑戰溜馬中鋒透納的干擾中籃，也被裁判改判為1次漂亮火鍋。

溜馬以「二年級」前鋒阿利茲強生17分最高，阿隆哈勒戴也有16分，賈卡爾桑普森15分，先前打過美國隊的透納12分、5火鍋，沙波尼斯10分、6籃板及4助攻；海爾德貢獻國王全隊最高17分，貝格利15分、6籃板，費瑞爾12分。

(中時電子報)