第54屆金鐘獎戲劇節目女配角獎由呼聲最高的曾沛慈奪得，她以《我們與惡的距離》「應思悅」一角讓人揪心，更被網友封為「國民姐姐」，初次入圍就擊敗資深影后謝瓊煖以及張寗、李杏、葉慈毓3位新生代演員，不負眾望拿獎。
曾沛慈獲獎心情相當激動，立刻起身與同獎項入圍、《與惡》合作的謝瓊煖大大擁抱，並感謝劇組及過去幫助她的貴人，說自己其實是喜歡唱歌的女孩，因為意外才踏進表演領域，更不忘本地說：「謝謝《超級星光大道》讓我成為一個表演者。」
曾沛慈演了10年戲，這次以《與惡》敲響金鐘。她對於得獎抱持平常心，反而期許自己能年年有好作品呈現，她前一晚還特別早睡，但意外在凌晨2點醒來，失眠了2小時才睡著，打趣表示自己夢了將近800個夢，「還夢到徐佳瑩！」
曾沛慈以細膩演技備受青睞，評審表示她內斂和奔放的情感都能發揮自如，也因為她的自然自在，所以觀看時得以跟著角色的生命遭遇前進，尤其詮釋照顧者的無奈讓人心酸。
(中時 )
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