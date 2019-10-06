新北市屈公病感染5日再增1例，被感染的是市府防疫工作人員，民進黨新北市議員張志豪深夜透過臉書表示，第一線防疫人員也淪陷，市長侯友宜必須正視，市府什麼狀況下會請中央支援化學兵大規模消毒，再由完整裝備防疫人員進高風險管制區孳清「我們都在等市長一個決定。」

新北市衛生局昨發布屈公病新增1例，該名女子家住板橋區幸福里，9月28日陸續出現發燒、頭痛、關節骨頭痛及噁心嘔吐，當日曾就醫懷疑過敏，於10月3日再次就醫通報送驗後確診，目前症狀已緩減在家休養，相關接觸者無疑似症狀。

新病例是市府防疫人員，也是新北市屈公病例出現以來，首例防疫人員被感染的案例。

新北市議員張志豪說，上週在質詢副市長謝政達及衛生局長時已提出嚴正警示和疑慮，尤其再爆發一例，正是防疫人員，屈公病疫情明顯未控制下來，值此之際市府應再提高層級也就是由市長主導跨局處防疫，包括統籌防疫人力是否足夠等問題，以及目前的做法，是否足以阻止病例再出現？

張志豪認為，依據最新疫情來看，不禁要問侯市長，市府究竟什麼狀況下會請中央支援化學兵大規模消毒？再由完整裝備防疫人員進高風險管制區孳清「我們都在等市長一個決定。」

(中時 )